ست دول غربية تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات إسرائيلية مرتبطة بالعنف في فلسطين

أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا، عن عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.

وذكر بيان مشترك صادر اليوم عن وزراء خارجية الدول الست، أن هذه الخطوات تهدف إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين، حاثًا الكيان الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية.

وهدد البيان المشترك باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض.