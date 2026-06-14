سدايا تقود حِراكًا تنمويًا يُمكّن القدرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي

تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قيادة الجهود الوطنية في بناء القدرات والكفاءات بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لبناء الإنسان وتمكينه بأدوات المستقبل، وتجسيدًا لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في التقنيات المتقدمة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

وبالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026 تمضي “سدايا” في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامجها التدريبية أكثر من (1.563.983) مليون مواطن ومواطنة، من بينهم (14.495) من المختصين والخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي. ودرّبت أكثر من (278) قائدًا حكوميًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وأطلقت المرحلة الثانية من مبادرة “سماي” بالشراكة مع (11) وزارة لتمكين القوى العاملة في القطاع الحكومي من الاستخدام العملي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مليون سعودي للذكاء الاصطناعي

وتُعد مبادرة “مليون سعودي للذكاء الاصطناعي – سماي” إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها “سدايا” بالتعاون مع وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بوصفها أول مبادرة وطنية تستهدف تدريب مليون مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج مجاني عن بُعد باللغة العربية. وقد نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفها بتدريب أكثر من مليون مواطن ومواطنة ومنحهم شهادات معتمدة، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي لعام 2026، والمرتبة الثانية عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جامعة ستانفورد عام 2023.

وفي إطار بناء منظومة وطنية متكاملة للتأهيل والتطوير المهني، أطلقت “سدايا” منصة “أذكى X” بوصفها أول منصة وطنية تدريبية متكاملة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، تقدم مسارات مهنية متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات والجامعات العالمية، من بينها Microsoft⁠ و IBM⁠ و AWS و Oracle⁠ وNVIDIA، إلى جانب سجل مهاري وطني يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل، وأطلقت الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ليكون مرجعًا وطنيًا لمهن القطاع وما يرتبط بها من مؤهلات ومهارات، بما يسهم في مواءمة البرامج الأكاديمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل وسد الفجوات الوظيفية في المجالات التقنية المتخصصة.

وشكّل المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، الذي نظمته “سدايا” في جامعة الملك سعود، محطة بارزة في مسيرة بناء القدرات الوطنية، إذ استقطب أكثر من (30) ألف مشارك وزائر، بمشاركة خبراء وممثلين من أكثر من (50) جهة محلية ودولية، وأسفر المؤتمر عن إطلاق (7) مبادرات نوعية، وتوقيع (27) اتفاقية، وإطلاق (40) برنامجًا أكاديميًا في (14) جامعة حكومية وأهلية، إضافة إلى إطلاق المنهج الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لطلبة الجامعات، والنسخة الثانية من الإطارين الوطنيين للمعايير الأكاديمية والمهنية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الوطنية لتعزيز جاهزية الطلبة ومنسوبي المؤسسات التعليمية للمنافسة عالميًا.

وتأتي هذه الجهود المتكاملة ضمن رؤية “سدايا” لبناء جيل وطني قادر على قيادة الابتكار وتحقيق الاكتفاء التقني واستشراف المستقبل، بما يعزز مكانة المملكة بين الدول الرائدة عالميًا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والبيانات وتنافسية عالمية في الذكاء الاصطناعي.