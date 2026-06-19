سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع

يرتبط تلقيب قرية “فدك” -المعروفة حاليًا بمدينة الحائط في منطقة حائل-، بـ “مدينة الأسوار والقلاع” بما تحتضنه من سور ضخم دائري الشكل شُيّد من حجر الحرة الأسود، يمتد لنحو 7 كيلومترات، ويضم بوابتين رئيسيتين شمالًا وجنوبًا، إلى جانب ما تنتشر فيها من قلاع وحصون أثرية.

وتقع الحائط على بُعد نحو 250 كيلومترًا جنوب غرب مدينة حائل، وعُرفت قديمًا باسم “فَدَك”، فيما ارتبط اسمها الحالي بـ”حائط النخل”؛ نظرًا لما اشتهرت به من كثافة النخيل وخصوبة الأراضي ووفرة المياه.

ووفق موسوعة المملكة العربية السعودية الصادرة عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، تُعد الحائط من أقدم مدن منطقة حائل، إذ ورد اسم “فدك” ضمن المدن التي احتلها الملك البابلي نابونيد في القرن السادس قبل الميلاد، كما تكرر ذكرها في كتب السير والمغازي والمعاجم.

ويحتضن موقع الحائط دلائل أثرية تعود لفترتين زمنيتين مختلفتين: الأولى فترة ما قبل الإسلام، والثانية فترة العصور الإسلامية، وتحفظ القرية شواهد متعددة من تاريخها، تشمل نقوشًا إسلامية، وبقايا حصون، وآبارًا قديمة، ومزارع تقليدية، تعكس عمقها الحضاري واستمرار الاستقرار البشري فيها عبر العصور.