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أكدت دور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب

سفارة المملكة في واشنطن تتوج بلقب “كأس السفارات”

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
سفارة المملكة في واشنطن تتوج بلقب “كأس السفارات”
المواطن- فريق التحرير

حقق فريق سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لقب بطولة “كأس السفارات” بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب Audi Field بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن الفعاليات المصاحبة لسلسلة مباريات الكونغرس لكرة القدم التي تنظمها مؤسسة كرة القدم الأمريكية.

وأعربت سفارة المملكة في واشنطن عن فخرها بأداء الفريق وتحقيقه البطولة، مشيدةً بالجهات المنظمة للحدث، ومؤكدة أن الرياضة تمثل وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب وبناء جسور الصداقة والتعاون بين مختلف دول العالم.

وأكدت السفارة أن اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026 يعكس أهمية كرة القدم بصفتها لغة عالمية تجمع الثقافات وتعزز الشراكات وتوطد العلاقات الإنسانية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات تجسد قيم التقارب والتبادل الحضاري من خلال الرياضة.

يُذكر أن بطولة “كأس السفارات” شهدت مشاركة وفود دبلوماسية من عدد من الدول، فيما أقيمت المباراة النهائية على ملعب أودي فيلد ضمن فعاليات “سلسلة مباريات الكونغرس لكرة القدم” في واشنطن.

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