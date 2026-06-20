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في حفل أقيم اليوم في مرفأ بيروت

سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٦ مساءً
سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية
المواطن- واس

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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبدالرحمن الدوسري، عملية استئناف الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية في حفل أقيم اليوم في مرفأ بيروت.

حضر حفل التدشين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ووزراء المالية، الصناعة، الزراعة والاقتصاد والتجارة اللبنانيون، رؤساء المصالح والإدارات الرسمية المعنية، وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية وأعضاء السفارة.

وقال السفير الدوسري في كلمة له: “إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت.

وتابع: “تجسيدًا للعلاقات الأخوية وانطلاقًا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها جاء هذه القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة والذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق”.

بدوره، أكد رئيس الوزراء في كلمته عدم السماح بعودة لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب، معربًا عن الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.

بعدها انتقل الحضور لتفقد أجهزة المسح الضوئي ( السكانر) الحديثة التي تم تركيبها مؤخرًا في المرفأ، والمخصصة لفحص البضائع والحاويات بدقة، والتي تعمل على تأمين الرقابة الأمنية وتسريع تخليص البضائع.

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