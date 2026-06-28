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جميعهم من المواطنين السعوديين رحمهم الله.

سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو واستشهاد جميع ركابها وعددهم 14

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو واستشهاد جميع ركابها وعددهم 14
المواطن- واس

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه في يوم الأحد الموافق (28 يونيو 2026م) وعند الساعة (6:00) سقطت طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها، وعددهم (14) وجميعهم من المواطنين السعوديين رحمهم الله.

وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية.
وتتقدم وزارة الطاقة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم من الشهداء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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