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الاستحقاق جاء بعد تقييم شمل ما يصل إلى 800 عنصر من منتجات وخدمات الشركة

سكاي تراكس تمنح طيران ناس تصنيف 4 نجوم كأعلى تقييم لشركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ مساءً
سكاي تراكس تمنح طيران ناس تصنيف 4 نجوم كأعلى تقييم لشركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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حقق طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، على تصنيف أربع نجوم، كأفضل تقييم تناله شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، من قبل منظمة “سكاي تراكس”، التي تعد أعلى مرجع عالمي لتقييم معايير الجودة في صناعة الطيران.

وجاء هذا الاستحقاق بعد تقييم شمل ما يصل إلى 800 عنصر من منتجات وخدمات الشركة في المطار وعلى متن الطائرة، بما في ذلك راحة المقاعد، ونظافة المقصورة، وجودة الأطعمة والمشروبات، وكفاءة أطقم الطائرة والخدمات الأرضية.

ويجسد هذا التصنيف التزام طيران ناس بتقديم تجربة فريدة لضيوفه المسافرين، حيث أثنى التقرير الفني للتقييم على كفاءة واحترافية طاقم المقصورة والمستوى العالي من الخدمة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة في تحديث الأسطول وبرامج تجديد الطائرات التي تساهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الجوية للمسافرين.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التناغم الكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران في المملكة وربطها بالعالم وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، حيث يمثل تصنيف الأربع نجوم “ختم تصديق” دولي على جودة الأداء العام للشركة في مختلف بيئات الخدمة.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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