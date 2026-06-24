سلطنة عُمان تتيح ممر عبور مؤقتًا للسفن في مضيق هرمز

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الشيوخ الأمريكي يوافق لأول مرة على قرار للحد من العمل العسكري ضد إيران مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة بدء إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر يونيو زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمال غربي الصين ترامب: إيران وافقت على تفتيش مواقعها النووية كاليفورنيا تعتزم مقاضاة إدارة ترامب بشأن اتفاق لإنهاء مشروع لطاقة الرياح البحرية أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية
أتاحت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.
وتأتي هذه الخطوة -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية- انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران.