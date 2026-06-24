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سلطنة عُمان تتيح ممر عبور مؤقتًا للسفن في مضيق هرمز

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
سلطنة عُمان تتيح ممر عبور مؤقتًا للسفن في مضيق هرمز
المواطن - واس

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أتاحت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وتأتي هذه الخطوة -وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية- انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران.

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