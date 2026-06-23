أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا تنبيه من أتربة مثارة على منطقة الرياض جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية البرتغال تحقق فوزًا عريضًا على أوزبكستان بخماسية في كأس العالم 2026 إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 108 كجم من القات المخدر خطة أممية لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط منتشرة وفي حالة يقظة
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدن التنوز وييلاداغ والريحانية بمحافظة هاتاي في الجمهورية التركية، المقام خلال الفترة من 16 حتى 19 يونيو 2026م.
وقدّم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة خدمات تخطيط السمع، وقياس القوالب السمعية، وبرمجة المعينات السمعية وتوزيعها على المستفيدين البالغ عددهم (371) فردًا.
ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.