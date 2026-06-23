سلمان للإغاثة يختتم مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدن التنوز وييلاداغ والريحانية بمحافظة هاتاي في الجمهورية التركية، المقام خلال الفترة من 16 حتى 19 يونيو 2026م.

وقدّم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة خدمات تخطيط السمع، وقياس القوالب السمعية، وبرمجة المعينات السمعية وتوزيعها على المستفيدين البالغ عددهم (371) فردًا.

ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.