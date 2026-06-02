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سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدن سمنداغ والدفنة والريحانية بمحافظة هاتاي في جمهورية تركيا، والمقام خلال الفترة من 17 وحتى 21 مايو 2026م، بمشاركة عدد من المتطوعين في مختلف التخصصات الطبية.
وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة خدمات تخطيط السمع، وقياس القوالب السمعية، وبرمجة المعينات السمعية وتوزيعها على المستفيدين البالغ عددهم (371) فردًا.
ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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