سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية أوزبكستان البالغة 25 طنًا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان سعد بن ناصر أبوحيمد لمدير إدارة العلاقات الدولية في إدارة مسلمي أوزبكستان عبدالحكيم عارفوف، بحضور ممثل من المركز، وذلك في مقر السفارة.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.