سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار الزهرة والمشتري يتألقان في السماء الليلة ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين خطيب المسجد النبوي: علينا التثبت من صحة أحاديث الهجرة النبوية وتجنب نشر الروايات الضعيفة خطيب المسجد الحرام: الدنيا سريعة الفناء ومع هذا فما أكثر من يبيع نفسه لرضاها 7 مراحل دقيقة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد
واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة، إذ قام المركز أمس الأول بتوزيع (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.