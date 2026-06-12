Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار Icon الزهرة والمشتري يتألقان في السماء الليلة  Icon ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين Icon خطيب المسجد النبوي: علينا التثبت من صحة أحاديث الهجرة النبوية وتجنب نشر الروايات الضعيفة Icon خطيب المسجد الحرام: الدنيا سريعة الفناء ومع هذا فما أكثر من يبيع نفسه لرضاها Icon 7 مراحل دقيقة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة Icon ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢٠ مساءً
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة، إذ قام المركز أمس الأول بتوزيع (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة
السعودية

وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى...

السعودية
السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة عبر سلمان للإغاثة
السعودية

السعودية تدعم قطاع غزة بتوزيع 25 ألف...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة​​​​
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة...

السعودية