سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة، إذ قام المركز أمس الأول بتوزيع (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتُجسّد هذه الجهود النهج الإنساني الراسخ للمملكة العربية السعودية الذي تنفذه عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة هناك.