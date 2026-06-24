سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة

امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25.000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25.000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتندرج تلك الجهود الإنسانية والإغاثية في إطار مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.