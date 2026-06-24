“الردادية”.. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية رئيس الوزراء اللبناني يؤكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل اعتقال مدير مكتب عمدة مدينة نيويورك السابق في قضية رشوة محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي عززت مستوى الخدمات في اليمن أسعار الذهب تنخفض دون 4 آلاف دولار السفارة الأمريكية في الكويت تستأنف عملياتها موسكو: أوروبا ترسل إشارات متضاربة بشأن محادثات أوكرانيا فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي
امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (25.000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25.000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتندرج تلك الجهود الإنسانية والإغاثية في إطار مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.