سلمان للإغاثة يوزع 24.500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة​​​​

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في إطار حرص المملكة العربية السعودية المستمر على تقديم مختلف أشكال العون الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، قدم المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (24.500) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24.500) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتُعد تلك الجهود امتدادًا للدور الإغاثي الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة الفئات المتضررة في مختلف بقاع العالم دون تمييز.