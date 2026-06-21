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سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
المواطن - واس

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وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

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