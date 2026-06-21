سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة المنتخب الإسباني يفوز على الأخضر برباعية في كأس العالم 2026 حرس الحدود في ينبع ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر الانقلاب الصيفي بداية تخزين الحرارة.. وذروة الحر في يوليو وأغسطس حرارة الصيف تهدد الإطارات.. المرور يوجه 4 نصائح لتجنب الحوادث المجالس التراثية في الحائط.. معالم تاريخية تروي ذاكرة المجتمع المحلي القبض على مقيم لممارسته التسول في المدينة المنورة الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية
وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (25,000) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (25,000) فرد، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.