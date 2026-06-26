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سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
المواطن - واس

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (290) سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مديرية شهرستان بولاية دايكندي في أفغانستان، استفاد منها (2,030) فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026م.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق.

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