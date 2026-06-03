دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1% سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (700) سلة غذائية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (700) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.