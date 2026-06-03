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سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
المواطن- فريق التحرير

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (700) سلة غذائية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (700) أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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