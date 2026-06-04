Icon

البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم Icon واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران Icon وظائف شاغرة لدى متاجر بنده Icon مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10990.45) نقطة Icon ثمار الصيف تزيّن مزارع الباحة.. تنوع زراعي يعكس ثراء الطبيعة وعبق الموروث Icon المملكة تستعرض تجربتها في تعزيز الرياضة المجتمعية بمنتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن Icon جامعة نجران تحصل على اعتماد لبرنامجين من تقويم التعليم والتدريب Icon ولي العهد يؤكد دعم المملكة للبحرين في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها Icon سلمان للإغاثة يوزّع 84 حقيبة إيوائية وخيمة بمحافظة المهرة اليمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 84 حقيبة إيوائية وخيمة بمحافظة المهرة اليمنية

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١١ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 84 حقيبة إيوائية وخيمة بمحافظة المهرة اليمنية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (42) حقيبة إيوائية و(42) خيمة للمتضررين من الحريق في مخيم نشطون بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، استفاد منها (252) فردًا، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ في اليمن.

وتأتي تلك الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة
السعودية

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
السعودية

سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في...

السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا
السعودية

سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة...

السعودية