سلمان للإغاثة يوزّع 84 حقيبة إيوائية وخيمة بمحافظة المهرة اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (42) حقيبة إيوائية و(42) خيمة للمتضررين من الحريق في مخيم نشطون بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، استفاد منها (252) فردًا، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ في اليمن.

وتأتي تلك الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.