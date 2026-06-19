سلمان للإغاثة يُمدد عقد مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام

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مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، وذلك بمبلغ (52,531,168.65) دولارًا أمريكيًا.
وينفّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فرق يمنية دُرّبت لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها المزروعة بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية؛ بهدف تطهيرها من مخاطر الألغام عبر التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.
وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارًا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن، نظرًا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زُرعت بشكل عشوائي وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عدة، وأوجدت الخوف في قلوب الآمنين، وحصدت أرواح الجميع وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، موضحًا أن المشروع تمكّن حتى اليوم من انتزاع (567.182) من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة.
ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبرى أسهمت في رفع معاناة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وبالأخص الشعب اليمني الشقيق.