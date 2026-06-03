Icon

المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر Icon سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم Icon لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج Icon توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق Icon استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ Icon بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي Icon منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة تُعزز تجربة ضيوف الرحمن والزوار Icon مسجد قباء.. محطة إيمانية وتاريخية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية Icon المستنسخات الأثرية في المملكة تستحضر عمق التاريخ في “كتاب كوالالمبور 2026” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم الإيرانية، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على محاولات هجومية إيرانية استهدفت مواقع مختلفة في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية في الجزيرة، مشيرة إلى نجاحها في اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في جزيرة قشم خلال ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء. ونقلت وكالة “مهر” عن مصادر محلية وسكان سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الجزيرة، فيما ذكرت وكالة “فارس” أن ثلاثة انفجارات على الأقل سُمعت في جنوب قشم.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة وتأثيرها على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، لا سيما في محيط مضيق هرمز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد