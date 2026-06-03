المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم مع غبار ورياح على عدة مناطق استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي منظومة الإرشاد المكاني بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة تُعزز تجربة ضيوف الرحمن والزوار مسجد قباء.. محطة إيمانية وتاريخية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة وظائف شاغرة بفروع شركة الملاحة الجوية المستنسخات الأثرية في المملكة تستحضر عمق التاريخ في “كتاب كوالالمبور 2026”
أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم الإيرانية، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على محاولات هجومية إيرانية استهدفت مواقع مختلفة في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية في الجزيرة، مشيرة إلى نجاحها في اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في جزيرة قشم خلال ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء. ونقلت وكالة “مهر” عن مصادر محلية وسكان سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الجزيرة، فيما ذكرت وكالة “فارس” أن ثلاثة انفجارات على الأقل سُمعت في جنوب قشم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة وتأثيرها على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، لا سيما في محيط مضيق هرمز.