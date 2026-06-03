سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت موقعاً عسكرياً في جزيرة قشم الإيرانية، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على محاولات هجومية إيرانية استهدفت مواقع مختلفة في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية في الجزيرة، مشيرة إلى نجاحها في اعتراض وإسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في جزيرة قشم خلال ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء. ونقلت وكالة “مهر” عن مصادر محلية وسكان سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الجزيرة، فيما ذكرت وكالة “فارس” أن ثلاثة انفجارات على الأقل سُمعت في جنوب قشم.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة وتأثيرها على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، لا سيما في محيط مضيق هرمز.