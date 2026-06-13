Icon

خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي Icon رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية Icon الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا Icon المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم Icon مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم Icon لاعبو الأخضر: استشعار المسؤولية من ركائز الجاهزية لخوض منافسات كأس العالم Icon سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد Icon سي إن إن: ترامب أوقف عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني Icon القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بقوة 4.4 درجات

سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت سوريا هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، أمس، في منطقة شمال غربي محافظة حلب، شعر بها سكان مناطق في شمال سوريا.
وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، وعلى بعد 86 كيلومترًا شمال غربي حلب، مبينًا أنها تقع ضمن فالق شرق الأناضول.

ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال مدمر بقوة 8.1 درجات يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين
العالم

زلزال مدمر بقوة 8.1 درجات يضرب جزيرة...

العالم