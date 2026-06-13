سوريا ترصد هزة أرضية شمالي البلاد

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رصدت سوريا هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، أمس، في منطقة شمال غربي محافظة حلب، شعر بها سكان مناطق في شمال سوريا.
وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.5 كيلومترات، وعلى بعد 86 كيلومترًا شمال غربي حلب، مبينًا أنها تقع ضمن فالق شرق الأناضول.
ولم ترد أنباء على الفور عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.