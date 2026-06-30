إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات بين أمريكا وإيران الشورى يطالب هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي بزشكيان: أطراف سياسية في إيران تحاول تقويض نتائج الاتفاق مع واشنطن إسرائيل تقر بفقدان جهاز عسكري مشفر خلال توغل في ريف درعا تعيين المهندس سعيد الشهراني متحدثًا رسميًا باسم “سدايا”
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (7.77) نقاط، ليصل إلى مستوى (10799.92) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (305) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (164) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (88) شركة.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وتهامة، ومتكاملة، والأسماك، وارتيكس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البابطين، والحمادي، وسينومي ريتيل، وأنابيب الشرق، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.9%) و(3.79%)، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وأمريكانا، وصادرات، والأهلي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، واس تي سي، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (17.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (23051.10) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.