سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (7.77) نقاط، ليصل إلى مستوى (10799.92) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (305) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (164) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (88) شركة.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وتهامة، ومتكاملة، والأسماك، وارتيكس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البابطين، والحمادي، وسينومي ريتيل، وأنابيب الشرق، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.9%) و(3.79%)، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وأمريكانا، وصادرات، والأهلي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، واس تي سي، والصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (17.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (23051.10) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.