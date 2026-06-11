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بتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11042 نقطة

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٣ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11042 نقطة
المواطن- فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (29.38) نقطة، ليقفل عند مستوى (11042.02) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (214) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (141) شركة ارتفاعًا في قيمتها, بينما أغلقت أسهم (112) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ليفا، والكابلات السعودية، والمملكة، وأنابيب الشرق، والصقر للتأمين الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات رعاية، وبترو رابغ، وأرتيكس، والبحري، و(سي جي إس) الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(2.88%).

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأنابيب، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وصناعات، وأكوا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (27.14) نقطة ليقفل عند مستوى (22975.37) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (3.7) ملايين سهم.

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