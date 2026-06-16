سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11145 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (49.69) نقطة، ليصل إلى مستوى (11145.55) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (235) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (115) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (141) شركة.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وبوبا العربية، والتطويرية الغذائية، وليفا، والصقر للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، وبدجت السعودية، ونايس ون، والمتقدمة، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.80%) و(4.53%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وبترو رابغ، وأنابيب، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأكوا، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (237.32) نقطة، ليصل إلى مستوى (23221.15) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3.2) ملايين سهم.