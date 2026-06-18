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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11121 نقطة

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٧ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11121 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (6.23) نقاط، ليصل إلى مستوى (11121.13) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (6.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (275) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (115) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (133) شركة.

وكانت أسهم شركات ليفا، والمنجم، و(إم آي إس)، ومسار، وطيران ناس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاتحاد، والمملكة، وثمار، وطيبة، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.14%) و(3.06%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، ومعادن، و(دي بي إس)، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي، والأهلي، و(stc) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعًا بمقدار (42.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (23228.84) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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