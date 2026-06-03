Icon

مكتبة الملك فهد الوطنية تعرض إصداراتها في “كتاب كوالالمبور 2026” Icon حريق فندق في نيودلهي يودي بحياة 21 شخصًا بينهم أجانب Icon “التدريب التقني” بالمدينة المنورة يطرح 10 فرص استثمارية في منشآته التدريبية Icon وزير الخارجية ونظيره الأردني يدينان الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت Icon كاوست تبتكر طلاءً للألواح الشمسية يحافظ على نظافتها ويستخلص الماء من الهواء Icon 63 مصابًا جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي Icon نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس اليمني السابق Icon توقعات الأرصاد لصيف 2026: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفين للأنظمة البحرية Icon جوازات منفذ الحديثة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11002.04) نقطة

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٣ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11002.04) نقطة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (13.51) نقطة ليقفل عند مستوى (11002.04) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (229) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (151) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والحمادي، ورسن، وفقيه الطبية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاهز، ودي بي إس، والماجد للعود، وبي إس إف، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.24%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأنابيب، والمطاحن الرابعة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وأكوا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (40.30) نقطة ليقفل عند مستوى (23006.67) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد