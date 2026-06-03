سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11002.04) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (13.51) نقطة ليقفل عند مستوى (11002.04) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (229) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (151) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، والحمادي، ورسن، وفقيه الطبية، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاهز، ودي بي إس، والماجد للعود، وبي إس إف، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.45%) و(3.24%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأنابيب، والمطاحن الرابعة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وأكوا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (40.30) نقطة ليقفل عند مستوى (23006.67) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.