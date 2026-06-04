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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10990.45) نقطة

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٨ مساءً
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10990.45) نقطة
المواطن- فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (11.59) نقطة ليقفل عند مستوى (10990.45) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (236) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (110) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (150) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات محطة البناء، وجاز، وسينومي ريتيل، وسيسكو القابضة، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات المملكة، وبترو رابغ، ومبكو، وينساب، والعقارية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98%) و(5.01%).

بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودي بي إس، وأرامكو السعودية، وأنابيب، والمملكة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودي بي إس، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (71.33) نقطة ليقفل عند مستوى (23078.00) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.5) مليون سهم.

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