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سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٠ مساءً
سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران

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قالت وزارة الخارجية السويسرية ‌اليوم السبت، إن بيرن تواصل توفير «بيئة سرية وموثوقة» في بورجنشتوك، لتيسير المناقشات حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات مراعاة للسرية.

ويتوجه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسئول أمريكي.

وذكر الموقع أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، موجود بالفعل في سويسرا، في مؤشر إلى تحرك أمريكي لاستئناف المسار التفاوضي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران رقميا.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران «ليست في عجلة» لعقد الاجتماع، بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم في 18 يونيو، لكنها أكدت أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم، واستمرار الالتزام بها.

وكانت المحادثات المقررة في سويسرا قد أُرجئت في وقت سابق، وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، يتناول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم الأمريكي الإيراني، بعد اتفاق إطاري أنهى الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، فيما لا تزال ملفات لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين.

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