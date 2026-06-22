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شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
شؤون الحرمين تعلن مواعيد دخول حِجر إسماعيل للرجال والنساء
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواعيد دخول حِجر إسماعيل -عليه السلام- للرجال والنساء، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الحركة داخل المسجد الحرام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، بما يسهم في تيسير أداء عباداتهم في أجواء تتسم بالسكينة والتنظيم.
وأوضحت الهيئة أن مواعيد دخول النساء إلى حِجر إسماعيل ستكون يوميًا من الساعة السادسة صباحًا حتى التاسعة صباحًا، فيما خُصصت الفترة من الساعة العاشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل لدخول الرجال.
وأكدت أن تنظيم مواعيد الدخول يهدف إلى تمكين المصلين والزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، مع المحافظة على انسيابية الحركة داخل المطاف والمناطق المحيطة، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.

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