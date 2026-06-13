قطر تنتزع تعادلًا مثيرًا أمام سويسرا وتحصد أول نقطة في مونديال 2026 اضطرابات عقلية وفقدان ذاكرة للمتعافين من إيبولا أمريكا توقف نموذجين لـ الذكاء الاصطناعي شاهد.. لحظة انتشال جثة القعقاع اليمني من قعر بركان الضالع الشرع: ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان غير صحيح الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدةٍ مهمةٍ بالنيل الأزرق ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان
نجحت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال جثمان المغامر اليمني القعقاع بن عنتر بعد 15 ساعة من سقوطه المفاجئ في قعر بركان دمت في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وذكرت مصلحة الدفاع المدني في الضالع في بيان أنها “تمكنت من انتشال جثة المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، من فوهة بركان دمت”.
نهاية الغرور والإستهتار
القعقاع بن عنتر الملقب بـ"سبايدر مان اليمن" هو شاب يمني مغامر ومتسلق جبال من محافظة الضالع، اشتهر بتسلق المنحدرات الصخرية الخطرة بدون أدوات أمان، وكان يقدم عروضًا استعراضية في فوهة بركان حرضة دمت(بركان خامد)
قصته المأساوية:
– في 12 يونيو 2026 (يوم… pic.twitter.com/GL34xJ6fZZ
— 🇪🇬 Attar 🇪🇬 (@attar_0_0) June 13, 2026
ونفذت عملية الانتشال في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، نظراً لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظة سقوط القعقاع في أثناء وجوده على حافة فوهة بركانية، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه.
واشتهر القعقاع بمقاطع مصورة أظهرت تسلّقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت، من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.
وظهر القعقاع في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا فيه عن معاناته من الفقر، ومرجعا مخاطرته بحياته عبر قيامه بحركات تسلق خطيرة إلى أن ذلك من أجل الحصول على قوت يومه.
"قد لا يناسب البعض"
هذا الشخص هو شاب يمني اسمه القعقاع عنتر ويلقب "سبايدر مان اليمن" واشتهر اخر فتره بسبب تسلقة لاخطر المنحدرات الصخرية وحتى فوهة بركان حرضة دمت الشهيره والناس تتجمهر بالمكان وتشوفه وهو يادي حركاته البهلوانيه بدون اي اجراءات سلامه…
اليوم توفى بعد أن سقط في فوهة… pic.twitter.com/yjfFXhA0rW
— MOATH | معاذ (@M0ATH) June 12, 2026