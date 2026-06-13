شاهد.. لحظة انتشال جثة القعقاع اليمني من قعر بركان الضالع

نجحت فرق الإنقاذ، السبت، من انتشال جثمان المغامر اليمني القعقاع بن عنتر بعد 15 ساعة من سقوطه المفاجئ في قعر بركان دمت في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكرت مصلحة الدفاع المدني في الضالع في بيان أنها “تمكنت من انتشال جثة المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، من فوهة بركان دمت”.

نهاية الغرور والإستهتار القعقاع بن عنتر الملقب بـ"سبايدر مان اليمن" هو شاب يمني مغامر ومتسلق جبال من محافظة الضالع، اشتهر بتسلق المنحدرات الصخرية الخطرة بدون أدوات أمان، وكان يقدم عروضًا استعراضية في فوهة بركان حرضة دمت(بركان خامد) قصته المأساوية:

– في 12 يونيو 2026 (يوم… pic.twitter.com/GL34xJ6fZZ — ⁦🇪🇬⁩ Attar 🇪🇬⁩ (@attar_0_0) June 13, 2026

ونفذت عملية الانتشال في ظروف بالغة التعقيد والصعوبة، نظراً لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت لحظة سقوط القعقاع في أثناء وجوده على حافة فوهة بركانية، ما أثار حالة من الحزن بين متابعيه.

واشتهر القعقاع بمقاطع مصورة أظهرت تسلّقه المرتفعات والمنحدرات الوعرة في منطقة حرضة دمت، من دون استخدام معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية.

وظهر القعقاع في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كاشفا فيه عن معاناته من الفقر، ومرجعا مخاطرته بحياته عبر قيامه بحركات تسلق خطيرة إلى أن ذلك من أجل الحصول على قوت يومه.