شرطة الرياض تضبط 5 مقيمين لممارستهم التسول

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ضبطت شرطة منطقة الرياض (5) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية لممارستهم التسول، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.