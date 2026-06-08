شرطة المجمعة تباشر واقعة إنهاء مقيم نيبالي لحياته بسبب خلافات عائلية

باشرت شرطة محافظة المجمعة واقعة إقدام مقيم من الجنسية النيبالية على إيذاء نفسه، مما أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة خلافات عائلية في بلده.

وأوضح حساب الأمن العام عبر منصة كس أن شرطة محافظة المجمعة باشرت الواقعة في حينه وتم استكمال الإجراءات النظامية.