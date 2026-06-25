إصابة 17 شخصًا في حادث دهس لحشد من مشجعي المكسيك بكأس العالم

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أكدت وسائل إعلام غربية أن سيارة دهست حشدا من مشجعي كرة القدم في منتجع كابو سان لوكاس المكسيكي، عقب فوز المكسيك على التشيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل.
وأوضحت التقارير أن الحادث وقع مساء الأربعاء على طريق لازارو كارديناس، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة.
وقال ألبرتو رينتيريا سانتانا، الأمين العام لإدارة بلدية لوس كابوس “سائق كان في المنطقة زاد سرعته عندما صادف مجموعة من الأشخاص على الطريق”.
وتم إلقاء القبض على السائق المشتبه به في المدينة، الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.
يأتي ذلك فيما تواصل الشرطة المكسيكية التحقيقات بشأن ملابسات هذا الحادث.