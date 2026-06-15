صحيفة الحدث تحتفل بمرور 18 عامًا من العطاء والنجاح الإعلامي

احتفلت صحيفة الحدث بمرور ثمانية عشر عامًا على تأسيسها، وذلك خلال حفل أقيم على مسرح أمانة منطقة عسير، وسط حضور كبير من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمؤثرين والمهتمين بالشأن الإعلامي من مختلف مناطق المملكة.

وجاء تنظيم الحفل من قبل مكاتب الصحيفة في المنطقة الجنوبية، ممثلةً بمكاتب نجران وعسير وجازان، في صورة تعكس روح العمل المشترك والتكامل بين المكاتب، وتؤكد المكانة التي وصلت إليها الصحيفة خلال مسيرتها الإعلامية الحافلة بالإنجازات.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الهادي المطلق، ورئيس التحرير أ. أحمد العثمان، ونائب رئيس التحرير أ. هادي آل سليم، إلى جانب مديري مكاتب الصحيفة في المنطقة الجنوبية، وعدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية البارزة.

واستُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها المدير الإقليمي لمكاتب المنطقة الجنوبية أ. عبد الرحيم آل شيبان، رحّب خلالها بالضيوف والحضور، معبرًا عن اعتزازه بهذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة صحيفة الحدث، ومؤكدًا استمرار الصحيفة في أداء رسالتها الإعلامية بكل مهنية واحترافية.

فقرات متنوعة

وتخلل الحفل فقرات متنوعة نالت استحسان الحضور، شملت عروضًا تراثية جسدت أصالة الموروث الشعبي، إلى جانب مشاركات شعرية مميزة عكست ثراء المشهد الثقافي والأدبي في المنطقة.

وكان من أبرز فقرات الحفل مشاركة فرقة تراث الجنوب للفنون الشعبية بقيادة أ. عبدالله شاهر، وبمشاركة المنشد أ. خالد حامد، حيث قدموا عرضًا مميزًا من الفلكلور الجنوبي، تلاه تقديم قصائد شعرية للشاعر زياد ابن برقط والشاعر عوض بن نهار، إضافة إلى عرض لفرقة جوريات عسير. كما شارك معرض الديم وعازف العود زياد العايض في فعاليات الحفل، وسط إعجاب وتفاعل الحضور، ما أسهم في إضفاء أجواء من الأصالة والاعتزاز بالموروث الشعبي.

وفي جانب التكريم، كرمت صحيفة الحدث شركاء النجاح والرعاة الداعمين للحفل، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم في دعم الفعاليات الإعلامية والمجتمعية، وهم: أمانة منطقة عسير، الراعي الإعلامي نادي سمو الإعلامي، نادي الديم التشكيلي، جمعية رؤية للهوايات، جمعية نجران الخضراء، فرقة تراث الجنوب، مؤسسة حلويات بوسو، شركة ميد بلس، فرقة جوريات عسير للأطفال، شقق روز بلازا، مؤسسة لمسة ود للأفراح، مرامك أب، وكالة أركان الشرق للدعاية والإعلان بنجران، أفق لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، تنفيذ المتطورة للمقاولات، ومطاعم العاذرية.

كما شهد الحفل توقيع عدد من الشراكات والتفاهمات الإعلامية والمجتمعية بين صحيفة الحدث الإلكترونية وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق العمل الإعلامي والمجتمعي، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم المبادرات والبرامج النوعية.

وشملت الشراكات الموقعة كلًا من مؤسسة مرامك أب، ونادي الديم التشكيلي، وجمعية رؤية للهوايات، وجمعية نجران الخضراء، ونادي سمو الإعلامي، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة بين الصحيفة والجهات المشاركة.

كما أعربت إدارة الصحيفة عن شكرها وتقديرها لجميع الرعاة والداعمين الذين كانوا شركاء نجاح حقيقيين في هذه المناسبة، وأسهموا في إخراج الحفل بصورة تليق بمسيرة صحيفة الحدث الممتدة على مدى ثمانية عشر عامًا من العطاء الإعلامي والتميز المهني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء صحيفة الحدث في المنطقة الجنوبية تقديرًا لجهودهم وعطائهم المستمر، كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة التي جمعت أسرة الصحيفة وضيوفها في أجواء احتفالية مميزة.

وحظي الحفل بإشادة واسعة من الحضور، حيث جاء متميزًا من حيث التنظيم والمحتوى والحضور النوعي، وتكلل بالنجاح، مؤكدًا المكانة التي تحتلها صحيفة الحدث في المشهد الإعلامي السعودي، ومواصلة مسيرتها نحو مزيد من التميز والنجاح والعطاء.