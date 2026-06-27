صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 55

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صدرت اليوم السبت، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات للدورة 55 لشهر يوليو المقبل.
ويمكن التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.