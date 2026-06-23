ضبط مقيم مخالف لتلويثه التربة بمواد خرسانية في المدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، بعد تورطه في تلويث البيئة والإضرار بالتربة من خلال تفريغ مواد خرسانية في إحدى مناطق المدينة المنورة.

وأكدت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو تغيير خصائصها الطبيعية، تعد من المخالفات التي تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة ودون تحمل المبلّغ أي مسؤولية.