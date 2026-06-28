ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصص لها بعسير ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم مع ختام دور المجموعات قطر: ندين هجمات إيران على البحرين والكويت وندعم أي إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما وزارة الصناعة تنفذ 984 جولة رقابية على المواقع التعدينية “القهوة السعودية”.. حضور ثقافي وسياحي في القاهرة السعودية: ندعم الكويت والبحرين في أي إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية فرنسا تسجل نحو 1000 وفاة إضافية مرتبطة بموجة الحر إيران: هجمات أمريكا انتهاك صريح لأول بند من مذكرة التفاهم وظائف شاغرة بـ فروع شركة EY في 3 مدن قوة دفاع البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة عسير، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.