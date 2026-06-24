Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و68 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر يونيو Icon باكستان: مفاوضات أميركا وإيران مستمرة واستئناف المحادثات الأسبوع المقبل Icon ضبط 6 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon المسجد الحرام.. ملتقى الأرواح ووحدة المسلمين في مشاهد إيمانية تجسد عالمية الرسالة Icon الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا Icon تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار Icon موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon أبرزها ضوابط الهبات والتبرعات.. استطلاع تطرح 25 مشروعًا لأخذ المرئيات Icon موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رصد وتوثيق 34 نوعًا جديدًا من الطيور تنضم لأول مرة لمحمية الملك عبدالعزيز
السعودية

رصد وتوثيق 34 نوعًا جديدًا من الطيور...

السعودية
ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية

ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل...

السعودية