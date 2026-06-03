ضبط مواطن رعى 18 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي

رياح نشطة على منطقة حائل حتى المساء الخارجية الكويتية: وفاة شخص وإصابة آخرين إثر العدوان الإيراني اليوم فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات الأوضاع مع وزير خارجية قطر الجوازات تدعو ضيوف الرحمن للاستفادة من هوية الزائر الرقمية عبر أبشر معرض عمارة الحرمين يُوثِّق دور قاعدة العسكري في تنظيم حركة الطواف حول الكعبة نصائح طبية للحجاج لتجنب آلام وتشقق القدمين بعد موسم الحج البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة وتؤكد جاهزية دفاعاتها المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر سنتكوم تعلن استهداف موقع عسكري في جزيرة قشم لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (18) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.