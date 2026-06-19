ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع اقتران الزهرة بعنقود النثرة يزين سماء الوطن العربي 896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو سلمان للإغاثة يُمدد عقد مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام خطيب المسجد النبوي: المساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين خطيب المسجد الحرام: أعظم الإضاعات إضاعة القلب والوقت بإيثار الدنيا على الآخرة السفير الدوسري يُسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (29) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.