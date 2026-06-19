Icon

ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع Icon اقتران الزهرة بعنقود النثرة يزين سماء الوطن العربي Icon 896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو  Icon سلمان للإغاثة يُمدد عقد مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام Icon خطيب المسجد النبوي: المساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين Icon خطيب المسجد الحرام:  أعظم الإضاعات إضاعة القلب والوقت بإيثار الدنيا على الآخرة Icon السفير الدوسري يُسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني Icon الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود Icon المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (29) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رصد وتوثيق 34 نوعًا جديدًا من الطيور تنضم لأول مرة لمحمية الملك عبدالعزيز
السعودية

رصد وتوثيق 34 نوعًا جديدًا من الطيور...

السعودية