سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سبيس إكس تسجل أكبر اكتتاب عام في التاريخ بتقييم 1.77 تريليون دولار الزهرة والمشتري يتألقان في السماء الليلة ضبط مواطن رعى 6 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين خطيب المسجد النبوي: علينا التثبت من صحة أحاديث الهجرة النبوية وتجنب نشر الروايات الضعيفة خطيب المسجد الحرام: الدنيا سريعة الفناء ومع هذا فما أكثر من يبيع نفسه لرضاها 7 مراحل دقيقة لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ترامب يتحدث عن تسوية كبرى.. ومذكرة تفاهم مع إيران قد تُوقع الأحد
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (6) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.