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ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٧ مساءً
ضبط مواطن لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية ضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارسته الصيد دون تصريح، واستخدامه أدوات محظورة.

وأشارت الدوريات الساحلية لحرس الحدود إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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