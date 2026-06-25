ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو ليتجاوز الـ1100 ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض السعودية تعزي حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا زلزال كراكاس الدولار يتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ نحو عام انخفاض أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 7 أشهر ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي روبيو: لن نقبل فرض إيران رسوم عبور في مضيق هرمز الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر الربيعة تتصدّر باكورة موسم بشاير الرطب
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.