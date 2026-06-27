أخفى جثة فتاة في حقيبة سفر والقبض عليه في تايلاند المركزي الروسي يُخفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي بتوجيه وزير الدفاع.. التحالف الإسلامي العسكري يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فرنسا تدرس اتخاذ إجراءات بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات معها “المنافذ الجمركية” تسجل 1162 حالة ضبط خلال أسبوع السعودية تطلق غدًا أسبوع المياه السعودي الأول لتعزيز ريادتها العالمية بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بالفوز على نيوزيلندا 5 – 1 في كأس العالم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000)ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.