الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض قتلى ومصابون في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في الفلبين ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 933 حالة استمرار المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران لبقية الأسبوع في بورغنشتوك الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوع مصر تقلب تأخرها إلى فوز ثمين على نيوزيلندا بثلاثية في كأس العالم 2026 54 مصابًا حصيلة حادث منطقة رأس لفان الصناعية بقطر تراجع أسعار النفط إلى 79.04 دولارًا للبرميل طقس الاثنين.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (22) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.