المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية دراسة توضح سبب تزايد دهون البطن مع التقدم في العمر الداخلية الباكستانية توجه باعتقال الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية البلديات والإسكان: إصدار 1,360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد منذ تطبيق إلزام الترخيص الأرصاد: تنبيه من موجة حارة تصل لـ 48 مئوية بالمنطقة الشرقية انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات ليبيا.. حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط بتهم فساد ياسر المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000)ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.