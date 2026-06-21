تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر السعودية نموذج عالمي رائد في تقديم الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله الانقلاب الصيفي يسجل أطول نهار وأقصر ليل في سماء الشمالية النفود الكبير.. لوحة رملية ساحرة ترسم مشهدًا طبيعيًّا أخّاذًا جنوب رفحاء
أعلنت المديرية العامة للجوازات ضبط وافد من الجنسية الباكستانية، بعد محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم.
وأوضحت الجوازات أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحق الوافد، وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت المديرية العامة للجوازات استمرار جهودها في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة، حيث يمكن التواصل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.