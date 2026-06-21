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ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للجوازات ضبط وافد من الجنسية الباكستانية، بعد محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم.

وأوضحت الجوازات أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحق الوافد، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت المديرية العامة للجوازات استمرار جهودها في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة، حيث يمكن التواصل على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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