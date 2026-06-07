ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران

ضبطت شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.