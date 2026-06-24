ضبط 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في جولة تفتيشية ميدانية نُفذت أمس على محال وأسواق بيع الأسماك بمحافظة خميس مشيط، ضمن الجهود الرقابية المستمرة التي ينفذها الفرع لمتابعة أسواق النفع العام، والتحقق من سلامة المنتجات المعروضة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وأوضح الفرع أن الجولة نُفذت عبر لجنة مشتركة ضمّت ممثلين من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقوات المهمات والواجبات الخاصة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وفرع وزارة التجارة، وأمانة منطقة عسير، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز الرقابة الميدانية على منافذ بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.

وبيّن الفرع أن الفرق الرقابية رصدت في الجولة عددًا من المخالفات المتعلقة بتداول وعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها فورًا بعد التحقق من عدم صلاحيتها ومخالفتها للمواصفات الصحية المعتمدة، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأشار الفرع إلى أن الحملات الميدانية ستتواصل بالتعاون مع الجهات الشريكة، لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة، ورصد المخالفات ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تجاوزه للاشتراطات المعتمدة، داعيًا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.