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السعودية
القبض على ناقلها ومستقبليها

ضبط 1,401,925 قرصًا من الإمفيتامين في الشمالية مُخبأة داخل كسّارة

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
ضبط 1,401,925 قرصًا من الإمفيتامين في الشمالية مُخبأة داخل كسّارة
المواطن - فريق التحرير

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في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (1,401,925) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل آلة تستخدم لتكسير الصخور (كسّارة) بمنطقة الحدود الشمالية، وقبضت على ناقلها ومستقبليها بمنطقة الحدود الشمالية، وهم: وافد من الجنسية الأردنية، و(3) مواطنين.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

وتؤكد وزارة الداخلية أن قطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

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